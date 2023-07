Le contrôle pédagogique pour les formations conduisant aux diplômes de l’Éducation nationale et à certains diplômes de l’enseignement supérieur par la voie de l’apprentissage est précisé dans une circulaire publiée au BOESR du 20 juillet 2023. Elle annule et remplace la circulaire n°2019-131 du 26 septembre 2019. Elle s’inscrit dans le cadre d’un décret d’application de la loi "Avenir professionnel", qui a réformé le contrôle pédagogique des formations dans les CFA, en associant les corps d’inspection et des représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires.