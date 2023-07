Ola Borten Moe, ministre norvégien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a annoncé sa démission le 22 juillet 2023 "reconnaissant avoir enfreint les règles d’intégrité du gouvernement", écrit University World News, dans un article daté du 25 juillet. En cause ? La participation de l’ancien ministre, en janvier dernier, à une réunion gouvernementale au cours de laquelle a été signé un contrat de 232 M€ avec le groupe Nammo, spécialisé dans la production de munitions. Or, une semaine auparavant, Ola Borten Moe avait acquis 35 682 € d’obligations dans le groupe Kongsberg, qui détient 25 % de Nammo, violant ainsi les règles de conduite gouvernementales régissant les conflits d’intérêts. En outre, le désormais ex-ministre avait participé à une autre réunion avec Nammo en mars dernier, durant laquelle le contrat avait été porté à 346 M€.