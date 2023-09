Doté au PIA 4 de 4,2 M€ cette année, I2-School entre dans une phase concrète à Poitiers. Certes, l’écrin dédié aux outils immersifs et interactifs en éducation, prévu par ce projet, n’ouvrira qu’en 2025 au Futuroscope. Mais dès septembre, scientifiques et enseignants de l’académie vont imaginer les parcours de formation qui y seront proposés pour apprivoiser citoyenneté numérique, programmation, robotique, cerveau et IA… L’initiative, qui réunit 17 acteurs, cible élèves, enseignants et cadres éducatifs. Un espace de découverte métiers en RV sera toutefois accessible au grand public.