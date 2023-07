La mission de l’IGESR sur le Cnous et les Crous préconise de reconnaître aux établissements d’enseignement supérieur un rôle de coordinateur des actions de vie étudiante et de désigner des "chefs de file" par domaine d’activité (logement, restauration, vie de campus), dans son rapport publié le 26 juillet 2023. Selon la mission, le réseau des œuvres doit revoir son modèle économique et se restructurer, sur le modèle d’un établissement public expérimental, en offrant au Cnous une nouvelle forme juridique pour piloter les Crous, qui deviendraient alors ses "établissements-composantes".