La valorisation des collectifs de travail est-elle le déterminant principal de la performance économique et sociale des entreprises ? C’est ce que croient fermement les auteurs d’un rapport dédié au capital humain publié en juillet 2023 par le cabinet de conseil McKinsey. Un profil retient particulièrement leur attention : celui des entreprises "à double focale", qui arrivent à "concilier réussite économique et développement des collaborateurs". Plus performantes, elles fidélisent également mieux leurs salariés. En France, ce profil serait sous-représenté.