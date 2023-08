Parler du sens au travail ? Pourquoi et dans quel but ? Une question abordée par Thomas Coutrot, chercheur à l’Ires, à l’occasion du colloque "Organisation du travail et risques psychosociaux", organisé par l’INRS en juin 2023. Coauteur de "redonner du sens au travail" aux éditions du Seuil en septembre 2022, le chercheur s’intéresse à toutes les réalités rattachées à l’idée de sens au travail. Une notion qui pour lui, représente "une nouvelle grille de lecture permettant de mettre lumière les risques psychosociaux déjà existants", et qui peut servir de base pour un travail de prévention.