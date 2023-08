En 2022-2023, un enseignant dans les établissements du second degré est face à 22 élèves en moyenne pour une heure de cours, relève la Depp dans une note parue en juillet 2023. Cet indicateur est plus faible dans les formations professionnelles au lycée (15,5 élèves) et en Segpa (12,5 élèves), ainsi que dans les collèges en REP+ (20,2 élèves) et REP (21 élèves), contre 26 élèves dans l’ensemble du secteur privé sous contrat. Les conditions d’encadrement sont plus favorables dans les collèges les plus petits et dans les formations technologiques scientifiques.