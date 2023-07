Le rapport Lecocq-Forest-Dupuis sur la santé au travail "servira de base pour de futures négociations à la rentrée"

Les préconisations de la mission sur la santé au travail confiée à la députée LREM Charlotte Lecocq, au consultant Bruno Dupuis (Alixio) et à Henri Forest (CFDT), seront rendues publiques par le Premier ministre le 27 août 2018, indique la parlementaire dans un communiqué daté du 7 août. Les trois rapporteurs feront "des propositions pour renforcer la prévention et limiter les risques au travail", et soumettront "une refonte de la gouvernance du système de prévention". "Ce rapport servira de base pour de futures négociations qui s’ouvriront à la rentrée", indique la députée. Elle se défend par ailleurs d’être à l’origine des réflexions en cours sur "le transfert des indemnités journalières" (lire sur AEF info). "Cette question est étudiée par le gouvernement sur la base d’un autre rapport remis par l’ Igas ."