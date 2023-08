Après avoir mené une phase de test en conditions réelles auprès de la communauté urbaine Creusot Montceau et de la communauté de communes Sud Roussillon, Veolia et le Cerema font savoir, mercredi 26 juillet 2023, que leur outil "Score card résilience eau" sera disponible en accès libre dès 2024. Il s’agit, rappellent-ils, de permettre aux collectivités d'"évaluer la résilience de leur territoire en termes de gestion de l’eau, et ainsi de conforter, ajuster ou bâtir leur stratégie pour les services d’eau potable et d’assainissement collectif, à court et moyen termes".