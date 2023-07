Le collectif "Pour un réveil écologique" a publié un faux bulletin de fin d’année 2022-2023 de la ministre de l’ESR, en matière de transition écologique, le 19 juillet 2023. "L’essentiel du travail reste à faire, mais c’est une année encourageante, poursuivez !", s’amuse le collectif. Il gratifie d’un "Bien" la définition et l’application de la feuille de route et d’un "Assez bien" l’adaptation de la gouvernance, la valorisation de l’engagement et le pôle national de ressources pédagogiques. Le niveau demeure "insuffisant" en ce qui concerne les moyens financiers, la transformation des cursus et des métiers existants et la formation des enseignants et des personnels, sujet sur lequel Sylvie Retailleau est "attendue au tournant l’année prochaine", écrit-il. En outre, le collectif juge la communication du MESR "insuffisante" et l’invite à "mettre en avant" les efforts réalisés dans le domaine de la transition.