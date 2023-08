Le Fafcea est, depuis le 1er septembre 2022 et la reprise des activités des Conseils de la formation, le fonds de formation unique pour les artisans. "Le transfert s’est fait de manière fluide", rapporte dans une interview à AEF info le président du Fafcea, Guillaume Dartois. Des discussions sont en cours pour un nouveau rapprochement, cette fois avec le FIF-PL. "Il ne s’agirait pas d’une absorption mais d’un mariage, plus précisément de la création d’une nouvelle entité afin d’aboutir à un outil unique dédié aux professions libérales et aux artisans", détaille Guillaume Dartois. Si elle est actée, cette création pourrait intervenir au 1er janvier 2024. D’ici là, le Fafcea reste concentré sur la formation des artisans pour lesquels il vient de signer avec la Caisse des dépôts, le 12 juillet 2023, une convention partenariale et financière portant sur les abondements automatisés du CPF.