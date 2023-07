Diligentée en novembre 2022, compte-tenu d’une universitarisation difficile au CHR Metz-Thionville, une mission Igas-IGÉSR recommande aux acteurs (université de Lorraine, CHRU de Nancy et CHR de Metz) une méthode "progressive" et "à périmètre défini" pour renforcer la formation universitaire sur le territoire, dans un rapport de juin 2023 qu’AEF info s’est procuré. Malgré la convention d’association hospitalo-universitaire de 2019, les "postures stratégiques non coopératives" n’ont pas été dépassées. Pour le suivi de la "trajectoire cible", un "guide opérationnel" a été établi.