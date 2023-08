Les PCN de l'OCDE encore trop "faibles" sur l'accès au recours des victimes, selon OECD Watch

L’OCDE a publié son bilan annuel sur le travail des PCN (points de contact nationaux) en 2017, mardi 19 juin 2018, à l’occasion du forum mondial de l’OCDE sur la conduite responsable des entreprises qui s'est tenu les 20 et 21 juin. De son côté, l’ONG OECD Watch a sorti lundi 18 juin son rapport "State of remedy", qui examine les cas traités par les PCN et dresse un bilan globalement négatif des recours pour les victimes de violations des principes directeurs de l’OCDE.