"Mon soutien Psy n’est pas un dispositif figé, nous sommes prêts à l’améliorer" (Marguerite Cazeneuve, Cnam)

Près de deux ans après l’annonce de la création d’un financement public pour les consultations de psychologues (lire sur AEF info), le comité de suivi de ce dispositif de prise en charge -rebaptisé récemment Mon soutien Psy- doit être mis en place jeudi 27 juillet 2023. En amont de ce premier comité de suivi, la directrice déléguée de la Cnam , Marguerite Cazeneuve, revient dans un entretien avec AEF info sur les enjeux de cette réforme et le bilan à ce stade de ce nouveau parcours de soins. Soulignant que Mon soutien Psy est encore en cours de déploiement, Marguerite Cazeneuve affirme que l’assurance maladie est ouverte à de nombreuses pistes pour le faire évoluer, ce notamment afin d’augmenter le nombre de psychologues conventionnés. Interrogée aussi sur les initiatives parallèles des complémentaires santé, elle observe que plusieurs dispositifs peuvent tout à fait coexister.



AEF info : Il y a près d'un mois, vous êtes intervenue sur les réseaux sociaux pour prendre la défense de Mon soutien Psy à la suite de la publication d'une enquête du média Konbini mettant en cause le bilan de ce nouveau parcours de soins (lire sur AEF info). Pouvez-vous nous dresser le bilan actualisé concernant le déploiement de ce dispositif ?

Marguerite Cazeneuve : Depuis le lancement, nous avons reçu 3 041 candidatures et conventionné 2 349 psychologues dans le cadre de cette nouvelle prise en charge des consultations par l'assurance maladie. Les professionnels conventionnés, ont reçu en moyenne 67 patients différents dans le cadre de ces parcours et un psychologue sur deux a réalisé plus de 227 séances – c'est vraiment conséquent et cela montre bien le niveau d'engagement des psychologues entrés dans le dispositif.



Du point de vue des patients, l'accompagnement dure en moyenne 4,7 séances à ce stade du déploiement – une moyenne qui ne fait qu'augmenter progressivement en parallèle de la montée en charge de Mon soutien Psy. En juin 2023, on totalisait plus de 760 000 séances pour 161 000 patients distincts, dont 11 % sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là, les chiffres ne sont donc pas du tout en demi-teinte.



Un autre point très positif, c’est la manière dont les médecins se sont également approprié le dispositif. Plus de 41 000 médecins (dont 94 % de généralistes) ont au moins une fois adressé un patient pour un accompagnement via Mon soutien Psy. Cela démontre là encore qu’il y avait un besoin manifeste également du côté des professionnels de santé. C’est pour nous un succès assez impressionnant à ce stade du déploiement, mais nous restons très humbles. Nous allons encore faire évaluer le dispositif et tout faire l’améliorer.

AEF info : Avez-vous des précisions sur le profil des psychologues ayant choisi de se conventionner ?

Marguerite Cazeneuve : Ce que je peux vous indiquer brièvement à ce stade, c’est qu’il s’agit à 80 % de femmes, avec un âge médian de 48 ans. Le conventionnement est donc loin d’intéresser seulement les professionnels libéraux en début de carrière.

"Nos derniers chiffres font état de 15 M€ dépensés par l’assurance maladie pour contribuer au financement de 760 000 séances"

AEF info : Dans son enquête, Konbini soulignait que 50 M€ avaient été budgétés par l’assurance maladie en 2022 pour cette nouvelle prise en charge, mais finalement, à peine 10 M€ ont été réellement consommés. Le dispositif répond-il vraiment aux attentes initiales au regard de ces chiffres ?

Marguerite Cazeneuve : Initialement, nous n’avions pas fixé d’enveloppe fermée pour ce dispositif et cette enveloppe ne constituait qu’une provision prudente et non pas un réel objectif pour les premières étapes – même si je ne doute pas qu’on arrive à terme à de tels niveaux avec la montée en puissance de Mon soutien Psy. Pour l’heure, nos derniers chiffres font état de 15 M€ dépensés par l’assurance maladie pour contribuer au financement de 760 000 séances.



AEF info : Lors de l’épisode du Covid, les complémentaires santé ont acté un accord de place aboutissant à un dispositif de prise en charge extra-contractuelle des consultations de psychologues (lire sur AEF info). Certains bilans présentés à la suite de cette initiative interpellent en comparaison des chiffres présentés parallèlement sur Mon soutien Psy. Sur la seule année 2021, la MGEN par exemple aurait dépensé près de 15 M€ sur son périmètre (sur AEF info). D’autres assureurs santé font état d’investissements d’une ampleur similaire. Comment expliquer que MonSoutienPsy, sur un périmètre a priori plus large, ne parvienne pas à dépasser de tels résultats ?



Marguerite Cazeneuve : L’assurance maladie n’a pas vocation à solvabiliser l’ensemble de la demande potentielle concernant le recours aux psychologues. La psychologie est une spécialité relevant essentiellement de sciences sociales, et ce n’est que sur la partie croisant le champ sanitaire que l’assurance maladie est légitime à intervenir. Dans cette partie sanitaire même, plusieurs dispositifs de financement peuvent coexister et c’est une très bonne chose, nous n’avons pas vocation à tout remplacer.



AEF info : C’est pourtant bien ce qui tendrait à se produire si l’on en croit certaines organisations de psychologues qui signalent une réduction des prises en charge de certains complémentaires santé depuis la mise en place de MonSoutienPsy…



Marguerite Cazeneuve : C’est l’une des alertes sérieuses que nous avons identifiées. Notre objectif est bien d’augmenter la solvabilisation globale de soins psychiques, et non pas de remplacer un dispositif par un autre. Il faut effectivement que nous nous penchions sur cette hypothèse d’un désengagement de certaines mutuelles. Nous allons vérifier ce point et ajuster le dispositif en fonction.



"Pour les autres professions de santé, l’autorisation de dépassement est un cas de figure très circonscrit et encadré"

AEF info : Pour démultiplier les effets du dispositif - qui souffre notamment d’un prix de consultation inférieur aux pratiques du ''marché'' - n’aurait-il pas par exemple été possible et plus optimal de fixer une base AMO à 30 €, puis de laisser ensuite les psychologues qui le souhaitent pratiquer des dépassements, ces derniers étant éventuellement pris en charge par les complémentaires santé ?

Marguerite Cazeneuve : Tous les sujets peuvent être mis sur la table mais il faut être vigilant sur ce point. Pour les autres professions de santé, l’autorisation de dépassement est un cas de figure très circonscrit et encadré. Les psychologues sont libres de pratiquer les tarifs qu’ils souhaitent pour la majeure partie de leur activité, mais pour la petite partie de leur activité consacrée à l’accompagnement des patients orientés sur prescription médicale dans le cadre de Mon soutien Psy, c’est un montant de prise en charge qui nous semble raisonnable.



Certes, le niveau de remboursement peut sembler moindre que les tarifs pratiqués par la profession, mais c’est pour nous une question d’accessibilité aux soins pour le plus grand nombre. En quelque sorte, c’est aussi, pour les psychologues qui s’engagent dans ce conventionnement, une participation ponctuelle à une mission de service publique. Et je le répète, les psychologues libéraux disposent hors de Mon soutien Psy d’une totale liberté tarifaire qui leur permet d’équilibrer l’immense majorité de leur activité comme ils l’entendent. Je remarque également que nous avons fixé une base de remboursement (BRSS) supérieure à celle de bien d’autres professionnels de santé. Ce n’est pas rien, même si je reconnais les spécificités d’une consultation psychologique.



Par ailleurs, je ne souscris pas à l’idée selon laquelle une offre publique suffisante existerait avec les CMP et les CMPP . Ce n’est pas vrai : il faut à la fois augmenter les effectifs dans les centres médico-psychologiques qui ont un rôle central, ce qui est prévu, ET proposer des parcours en libéral aux patient ne nécessitant pas de prise en charge pluridisciplinaire plutôt que de les faire attendre six mois pour un rendez-vous. Nous devons composer avec différents types d’offres, qu’il s’agit articuler selon la gradation des besoins du patient et ne pas se contenter de dire que les patients précaires n’ont qu’à aller dans le public. Le service public, il est le même pour tous. L’offre de soins dépend de l’état de santé du patient, pas de son porte-monnaie.



"L’enjeu pour nous maintenant, c’est que la forte demande exprimée par les patients depuis la mise en place de ce parcours de soins puisse rencontrer une offre suffisante"

AEF info : Dans votre intervention sur les réseaux sociaux, tout en prenant la défense du dispositif mis en place par l’assurance maladie, vous indiquiez que beaucoup restait encore à faire. Quelles sont les priorités désormais pour ce dispositif ?



Marguerite Cazeneuve : Nous avons déjà franchi les premières étapes, notamment en emportant l’adhésion des médecins qui jouent un rôle déterminant en amont dans l’orientation des patients. L’enjeu pour nous maintenant, c’est que la forte demande exprimée par les patients depuis la mise en place de ce parcours de soins puisse rencontrer une offre suffisante.

Les psychologues déjà conventionnés sont pleinement investis comme le montrent les chiffres évoqués. Ils trouvent notamment, d’après les retours que j’ai pu avoir, une forme de satisfaction professionnelle grâce à ce parcours, car cela leur permet d’entrer en contact avec un public qui n’aurait sinon pas forcément franchi la porte de leur cabinet. Donc c’est pour eux une démarche positive.



En revanche, il est clair que sur les 25 000 psychologues potentiellement concernés par le dispositif, il faut trouver le moyen d’aller en chercher beaucoup plus. L’enjeu principal désormais, c’est bien celui de l’attractivité de Mon soutien Psy. C’est très compliqué à ce stade car beaucoup d’organisations de professionnels se sont dès le départ positionnées avec a priori très négatifs à l’encontre de ce dispositif, et cela pèse aujourd’hui encore sur la perception de nombreux psychologues. Il faut donc changer cette perception. Pour arriver à renforcer l’attractivité de ce parcours, nous sommes en tout cas ouverts à toutes les propositions. Si demain il faut faire évoluer le cadre de ces consultations, comme la durée des séances par exemple, nous sommes prêts à étudier toutes les pistes. Mon soutien Psy n’est pas un dispositif figé, nous sommes prêts à l’améliorer.



AEF info : Avec moins de 2 400 professionnels actuellement conventionnés sur près de 25 000 libéraux potentiellement éligibles, la marge de progression semble effectivement encore importante. Vous êtes vous fixé une cible pour les prochains mois en termes d’augmentation du nombre de psychologues conventionnés ?



Marguerite Cazeneuve : Il n’y a pas de cible définie. Si on arrivait déjà dans un premier temps à 4 000 psychologues conventionnés, nous serions en mesure de répondre plus rapidement à la demande des nombreux patients sollicitant le dispositif.



AEF info : Parmi les freins pouvant ralentir la mise en place de ce dispositif, vous évoquiez sur les réseaux sociaux l’existence notamment de menaces proférées à l’encontre de certains professionnels s’étant conventionnés. Est-ce vraiment un facteur déterminant ?



Marguerite Cazeneuve : Il ne faut pas sous-estimer la campagne de dénigrement dont Mon soutien Psy a fait l’objet. J’ai rencontré beaucoup de psychologues conventionnés – ou ayant envisagé de se conventionner — qui m’ont indiqué avoir reçu des messages de confrères ou consœurs pour faire pression sur leurs choix. Les caisses primaires, qui sont allées au-devant des professionnels pour les inciter à s’engager, nous ont aussi fait remonter le témoignage d’un panel assez large d’intimidations, allant parfois jusqu’à la menace explicite.



"Les psychologues bénéficient déjà d’un accès direct, et ce point ne changera jamais. N’importe quel patient peut pousser la porte d’un psychologue"

AEF info : Vous dites que toutes les pistes sont ouvertes. Mais un point tel que l’adressage par le médecin peut-il par exemple évoluer, voire être supprimé, comme le demandent certains psychologues ?



Marguerite Cazeneuve : Les psychologues bénéficient déjà d’un accès direct, et ce point ne changera jamais. N’importe quel patient peut pousser la porte d’un psychologue. En revanche pour le dispositif spécifique Mon soutien Psy, dont l’objectif est de permettre aux médecins de proposer une prise en charge complète à leurs patients qui présenteraient des troubles psychiques légers et modérés (en complément ou en substitution d’un arrêt de travail, d’une prescription médicamenteuse, etc.), il est peu probable que ce parcours de soins se déploie sans le médecin. Il s’agit bien ici d’un parcours de soins, et de l’intervention d’un psychologue dans le cadre de ce parcours de soins.



AEF info : Quelles autres pistes alors envisager ?



Marguerite Cazeneuve : On a sans doute fixé des critères de sélection qui s’avèrent finalement peut-être trop restrictifs. Il faudra vérifier la pertinence de ces critères, notamment sur la durée d’ancienneté exigée auprès des professionnels diplômés. Cela exclut toute une partie des jeunes psychologues qui pourraient par ailleurs être tout à fait en phase avec la philosophie du dispositif.

C’est notamment un point que nous pourrons discuter avec les représentants de la profession à l’occasion du prochain comité de suivi qui aura lieu ce jeudi.