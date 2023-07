Alliance police et la Fasmi contestent devant le Conseil d’État le mode de calcul de la représentativité du bloc syndical dans les commissions locales d’action sociale. "La représentativité est totalement tronquée" dans "au moins 40 commissions sur les 105", s’indigne le secrétaire général de la Fasmi, Thierry Clair, lors de l’audience en référé, mercredi 26 juillet 2023. Les représentants du ministère expliquent que l’agrégation des voix remportées par le bloc dans les différents CSA n’aurait été possible que "si les listes et les protocoles étaient identiques".