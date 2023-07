Planter un milliard d’arbres d’ici à 2030, ce qui revient à renouveler 10 % du couvert forestier en métropole, nécessitera un investissement atteignant "autour de 10 Md€" sur dix ans, public et privé. Telle est l’estimation avancée par le comité spécialisé "gestion durable des forêts" du Conseil supérieur de la forêt et du bois, dans le rapport "Objectif forêt" publié ce 26 juillet. Présenté par Marc Fesneau et Sarah El Haïry, nouvelle secrétaire d’État à la biodiversité, il est remis quelques jours après que France Stratégie a dévoilé une note sur la planification de la filière forêt-bois.