Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a mis en consultation, mardi 25 juillet 2023, deux décrets relatifs à la toute récente loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux. Le premier concerne les modalités relatives au contenu des Sraddet, et le second porte sur la composition et le fonctionnement des commissions de conciliation.