Pour assurer les besoins en personnel lors des JO 2024, la Ville de Paris a annoncé mi-juillet 2023, dans une communication interne et aux syndicats, la perspective d’une "campagne exceptionnelle" permettant aux agents de monétiser jusqu’à dix jours supplémentaires sur leur CET, en plus des deux jours habituels. Le solde accumulé du 1er au 30 octobre 2024 serait récupéré sur la paye de décembre. Guillaume Floris, l’un des animateurs permanents du Supap-FSU Ville de Paris, se dit en désaccord avec cette "idée de travailler plus pour gagner plus" et dénonce, comme la CGT et FO, une "logique qui n’est pas obligatoire mais contrainte". Laurent Bouju, de l’Unsa, ne s’y oppose pas mais explique qu’il y a "quelques lignes rouges à ne pas dépasser" : "Si des agents sont dans le besoin, il faut qu’ils puissent le faire sur la base du volontariat, mais il ne faut pas qu’il y ait de pression".