Congé parental : un rapport parlementaire suggère de rendre l'indemnisation proportionnelle au salaire du bénéficiaire

Le 6 octobre 2021, la délégation aux Droits des femmes de l’Assemblée nationale présentait son rapport sur les stéréotypes de genre. Issues des constats dressés par les membres de la délégation, plusieurs recommandations ont trait au monde du travail. Les rapporteurs y préconisent notamment de "revaloriser les rémunérations et le déroulement de carrière des professionnels de la petite enfance, des enseignants et du personnel scolaire" et de mener "des campagnes d’information et d’incitation pour favoriser davantage de mixité dans ces métiers", très féminisés. De plus, ils recommandent de "renforcer le dispositif du congé parental, en prévoyant, pour une durée limitée, une rémunération calculée en pourcentage du salaire du parent qui demande à en bénéficier, afin d’inciter davantage de pères à le prendre".