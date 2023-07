C’est la première centrale solaire du programme Énergiculteurs, et la première de Paris en autoconsommation, qui est en train d’être installée sur le toit de l’école Reims, dans le XVIIe arrondissement de la capitale, explique Dan Lert, adjoint écologiste à la maire de Paris en charge de l’énergie, mercredi 26 juillet 2023. Les 60 panneaux solaires assureront "25 % des besoins en électricité de l’école et du conservatoire voisin", explique l’élu. La ville prépare d’ores et déjà les prochaines saisons de son programme, l'objectif étant de "profiter du potentiel solaire parisien, assez élevé".