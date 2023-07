"C’est atroce de voir se jouer années après années, saisons après saisons, des impacts graves, des souffrances, qui viennent de l’intensification des caractéristiques de ce climat qui change. C’est atroce parce qu’on aurait pu les éviter en anticipant", souligne la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte dans une interview à AEF info le 27 juillet. Dressant le bilan de ses huit dernières années à la coprésidence du groupe de travail n° 1 du Giec, elle l’appelle à être plus agile et réactif, et à réaliser en plus de l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre, un inventaire des impacts. "Tout l’enjeu est d’éviter des situations ingérables", rappelle-t-elle, ce qui pousse le Giec, qui "fonctionne en gros avec les mêmes principes que dans les années 1990", à s’interroger sur la façon de "mieux travailler" et surtout d’être "mieux entendu".