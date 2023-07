La Dares et Pôle emploi publient, mercredi 26 juillet 2023, les statistiques sur les chiffres du chômage. Au deuxième trimestre 2023, en France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A est stable (-1 900). Au total, le nombre de chômeurs en catégories A, B, C diminue de 0,4 % sur ce trimestre (-21 900) et de 1,9 % sur un an. Dans le cadre de la création prochaine de France Travail, le lancement de l’expérimentation sur l’accompagnement renforcé des allocataires du RSA se traduit par l’enregistrement progressif à Pôle emploi de nouveaux bénéficiaires de l’allocation.