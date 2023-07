Accompagner les apprentis, intégrer les jeunes en situation de handicap, favoriser la mixité… Le réseau des Carif-Oref rappelle, dans une communication du 6 juillet 2023, avoir "été mandaté par le ministère du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion afin d’accompagner les CFA/OFA dans les 14 missions qui leur sont assignées dans la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel". Pour ce faire, il lance un programme de professionnalisation des organismes de formation par apprentissage pour la période 2023-2024. Celui-ci comporte deux axes : le déploiement d’une plateforme avec des ressources sur les quatorze missions et la réalisation de webinaires sur les missions identifiées comme prioritaires. Le premier webinaire s’est tenu au mois de juin sur le thème de l’évaluation des compétences des apprentis. Les suivants porteront sur les sujets du handicap et de la mixité.