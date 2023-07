Selon les informations d’AEF info, deux directives, "accession" et "fonds propres", figuraient à l’ordre du jour du conseil d’administration d’Action logement groupe de ce mercredi 26 juillet. Outre la baisse à 1 % du taux du prêt accession en septembre, la première directive ramènerait son montant maximum de 40 000 à 30 000 euros. Le prêt accession ne serait en outre plus consenti qu’aux primo-accédants. La seconde directive, sorte de "pendant" à l’AMI des 30 000 Vefa, en faveur des organismes de logement social et intermédiaire, aurait été assouplie par rapport à sa précédente version.