"Après plus de 20 ans de réformes managériales et libérales délétères, réalisées au seul nom de l’amélioration de la compétitivité de 'l’entreprise France', le rapport Gillet enfonce le clou : aucune remise en cause des orientations qui nous ont fait tant de mal. On ne change pas une politique qui perd !", déplore le SNTRS-CGT dans son analyse du rapport Gillet, publiée vendredi 21 juillet 2023. Le syndicat dénonce un rapport qui porte une "attaque des statuts au royaume des appels à projets" et rappelle ses revendications.