ATTRIBUTION DES MINISTRES DÉCRET DE DÉPORT. En vertu du décret n°2023-658 du 25 juillet 2023, le ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau, ne connaît pas des décisions de toute nature concernant directement ou indirectement la situation professionnelle de sa conjointe Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée à la gestion et à l'organisation des soins de la Caisse nationale d'assurance maladie, et d'autre part, jusqu'au 12 septembre 2023, de celles concernant Lilly...