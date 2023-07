Les universités de la Leru et les organismes de recherche de l’alliance EU-Life "se réjouissent que la Commission européenne ait adopté une approche sensée et scientifique" dans sa réponse à l’initiative citoyenne européenne appelant à bannir les expérimentations animales, écrivent-ils le 26 juillet 2023 (lire sur AEF info). La veille, la Commission européenne a annoncé qu’elle se refusait à légiférer dans ce domaine concernant la recherche. Les associations y voient la reconnaissance du fait que "la science n’a pas encore suffisamment progressé pour offrir des solutions 'non animales' adéquates à tous les objets scientifiques". Elles accueillent toutefois "avec prudence" l’annonce d’une action politique de l’Espace européen de la recherche pour réduire l’utilisation des animaux dans la recherche et pour développer activement des approches alternatives.