Les pays doivent "définir aux plus vite les conditions de déploiement et d’utilisation" des technologies dans l’éducation, alerte l’Unesco dans un rapport publié le 26 juillet 2023. L’organisation y pointe les risques de creuser les inégalités d’apprentissage, ou "d’utilisation inappropriée aux contextes nationaux et locaux". Le "manque de données probantes" sur l’efficacité des technologies éducatives doit aussi alerter les pouvoirs publics. Elle leur propose de se poser quatre questions lors du déploiement de ces technologies, sur leur pertinence, leur équité, leur efficacité et durabilité.