Violences urbaines. La loi du 25 juillet 2023 relative à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 est publiée (lire sur AEF ici et là). Ce texte permet de déroger à certaines règles relatives au droit de l’urbanisme et à la passation de marchés.Mesures nominatives Douanes. Jean-François Dutheil, directeur des services douaniers de 1re classe,...