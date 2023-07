Climat Une étude rend le changement climatique bel et bien responsable des canicules en Europe et aux États-Unis (leparisien.fr). D’après l’étude réalisée par le réseau World Weather Attribution (WWA), "les récentes vagues de chaleur ne sont plus des évènements exceptionnels" et celles à venir "seront encore plus intenses et plus courantes si les émissions ne sont pas réduites rapidement". Europe : (trop) chaud devant ! (politis.fr). Le...