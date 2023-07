La nouvelle ministre des Solidarités et de la Famille, Aurore Bergé, dans un grand entretien publié dans son édition datée du 26 juillet par Ouest France, livre certaines orientations de sa nouvelle feuille de route. Aurore Bergé évoque notamment sa volonté de donner une priorité aux politiques sur la petite enfance via une augmentation du nombre de place en crèches, et ouvre parallèlement le débat sur une possible réforme du congé parental. Soulignant que le calendrier était tenu sur le dossier Solidarité à la source, elle compte aussi sur une adoption de la PPL Bien Vieillir d’ici fin 2023.