Mobilité Décarbonation des transports publics : les opérateurs alertent Matignon et le Parlement (latribune.fr). Le Gart (Groupement des autorités organisatrices de transports), la Plateforme automobile et l’Union des transports publics et ferroviaires viennent d’écrire à la Première ministre, Élisabeth Borne, pour l’alerter sur l’objectif européen d’acquisition de 100 % de bus propres à partir de 2030. Il manque, selon ces professionnels des transports urbains, près de 2 milliards...