Le futur outil InserSup permettra, à partir de fin 2023, de connaître le taux d’emploi des jeunes diplômés de licence professionnelle et de master, en croisant les données Sise et les données sociales nominatives. InserSup va "questionner" les pratiques des observatoires de l’enseignement supérieur, jusqu’alors chargés des enquêtes annuelles à 30 mois sur l’insertion professionnelle des diplômés, analyse pour AEF info Paul Magnand, président de Résosup et responsable de l’observatoire des formations de l’université Grenoble-Alpes. Résosup entrevoit plusieurs chantiers : "expliciter les résultats produits par InserSup" ; assurer la continuité de la mission d’étude de l’insertion des observatoires qui dépasse l’enquête à 30 mois du ministère ; "porter une réflexion globale sur l’homogénéité de la demande faite aux établissements en matière d’indicateurs sur l’insertion professionnelle"…