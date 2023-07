Après l’Unsa Fonction publique le 24 juillet, la CFDT a transmis à la DGAFP, jeudi 27 juillet 2023, sa contribution sur le volet prévoyance de la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique de l’État. Comme demandé par la DGAFP, les syndicats vont lui adresser leurs propositions cet été afin d’amender la première version du projet d’accord interministériel qui leur a été présentée le 18 juillet dernier et qu’elles jugent "non signable en l’état". La CFDT demande notamment une amélioration du congé longue maladie et de la prise en charge de l’invalidité.