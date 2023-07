Tandis que le conseil de politique nucléaire a choisi, le 19 juillet 2023, le site du Bugey dans l’Ain pour accueillir la 3e paire de réacteurs nucléaires EPR 2, l’avocate Corinne Lepage confirme à AEF info ce 25 juillet que le canton et la ville de Genève "ne se laisseront pas faire". "Pour le moment, il n’y a qu’une annonce. Mais dès que les décisions administratives seront prises, nous les attaquerons", fait savoir l’ancienne ministre et avocate "depuis 1985" de la cité et du canton suisse. La Tribune de Genève rappelle par ailleurs que le canton "a inscrit dans sa Constitution, par la voix du peuple, son opposition au nucléaire. Le canton comme la ville réclament depuis des années la fin de l’exploitation de la centrale du Bugey, dont la vétusté est décriée." Et le quotidien d’ajouter que "les recours, jusqu’ici, ont toujours été balayés par la justice française".