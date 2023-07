Lancé en juin 2021, le pacte "Lille bas carbone" fête ses deux ans. Désormais, 168 acteurs des secteurs de la construction et de la rénovation sont rassemblés autour de ce pacte, qui vise à réduire de 45 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 à Lille et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. La ville travaille à la création d’un outil de mesure des émissions de GES simple pour accompagner et encourager les porteurs de projets dans cette démarche.