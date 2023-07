Après avoir été un temps convoité par CentraleSupélec, l’hôtel particulier Scipion, situé dans le Ve arrondissement de Paris, n’a pas encore trouvé preneur aux conditions demandées par le groupe GDG, qui l’a racheté pour 60,5 M€ en 2021 et le rénove pour le transformer en campus d’enseignement haut de gamme et en logements étudiants. Selon le site spécialisé Cfnewsimmo, ce campus "d’exception", repensé par le cabinet Wilmotte et qui doit ouvrir ses portes à la rentrée 2024, "a été retiré du marché et est proposé à la location". GDG confirme que le bien est à louer depuis janvier.