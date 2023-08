L’Ademe a publié, mi-juin 2023, un rapport dressant un bilan relatif au niveau d’intégration du sujet du trajet domicile-travail dans les NAO. Selon ses conclusions, un quart des accords collectifs signés en 2021 ne traitent que du sujet du télétravail et seuls 39 % évoquent la mise en place d’un dispositif de suivi. 74 % des accords prévoient des incitations non financières à la mobilité durable et 50 % prévoient des incitations financières. Parmi les organisations ayant négocié la mobilité, 62 % proposent un remboursement allant au-delà des 50 % du prix des forfaits de transport en commun.