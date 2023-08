Faire de la qualité de vie au travail un levier pour l’attractivité des établissements médico-sociaux : tel est le souhait de l’Agence régionale de santé qui, après avoir financé une action QVT dans 48 Ehpad entre 2019 et 2021, vient de réaliser une enquête sur le sujet. Son action a été relayée par la Dreets qui a financé en 2022 une nouvelle action QVT dans les établissements médicaux et médico-sociaux de la Nièvre. L’accompagnement est d’autant plus nécessaire que les établissements sont souvent de petite taille, sans service RH structuré, relève Vanessa Grillet à l’Aract.