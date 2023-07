"Quand on parle de 15 à 20 heures d’activité [pour les bénéficiaires du RSA], l’idée me séduit mais la capacité à la mettre en œuvre m’interroge", déclare Frédéric Bierry, vice-président de l’ADF, président de la commission Solidarité, santé et travail et président (LR) de la collectivité européenne d’Alsace. Dans une interview à AEF info, il commente les ambitions du gouvernement pour France Travail ainsi que le projet de loi "Pour le plein-emploi" qui en porte la réforme de l'accompagnement des allocataires du RSA. Frédéric Bierry fait part des difficultés que rencontrent les départements qui ont "beaucoup plus de mal à recruter" pour l’accompagnement social et professionnel des allocataires. Il souligne aussi l’importance de disposer de "moyens financiers durables". Sur la place des départements dans la nouvelle architecture, ceux-ci ont eu "des assurances" mais restent "attentifs".