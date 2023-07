L’apprentissage augmente structurellement plus vite dans les niveaux supérieurs que dans le secondaire. Résultat : la part des apprentis de l’enseignement secondaire dans l'effectif total est passée de 42,5 % en 2021 à 39,6 % en 2022, la part du supérieur passant, elle, de 57,5 % à 60,4 % pour les apprentis du supérieur, selon les données publiées mi-juillet 2023 par la Depp, le service statistique du ministère de l’Éducation nationale. Du côté de l’offre de formation, "un peu plus de 4 CFA sur 10 (42 %) propose à la fois des formations du secondaire et du supérieur", détaille la note.