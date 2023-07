À un an du début des Jeux olympiques de 2024, les prestataires du comité d’organisation pour la fourniture de technologies de sécurité sont en partie connus. Thales a remporté un marché pour l’intégration d’équipements de vidéosurveillance, de détection des intrusions et d’hypervision. Paris 2024 a également noué un partenariat concernant la fourniture et l’installation de matériel de contrôle des véhicules et des piétons.