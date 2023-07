Les deux normes de reporting de durabilité proposées par l’ISSB sont validées par l’Iosco, l’association des régulateurs des marchés mondiaux, annonce-t-elle le 25 juillet 2023. Après analyse détaillée, elle a estimé qu’elles étaient "appropriées" pour servir de "cadre efficace et proportionné" et "fournir aux investisseurs des informations sur les risques et les opportunités liés au développement durable et au climat". Elle invite désormais ses 130 juridictions membres à adopter, appliquer ou s’inspirer de ces normes.