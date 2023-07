L'analyse du niveau de trésorerie de plusieurs opérateurs de l’État relevant de différents ministères – dont plusieurs du MESR (CNRS, Cnous, Inpi, ANR, organismes du programme 150, ASC, IMT) – révèle "un excédent potentiel […] estimé à 2,5 Md€ sur la trésorerie déclarée comme non fléchée et mobilisable", selon un rapport remis par le ministère de l’Économie et des Finances au Parlement le 24 juillet 2023. "Dès le budget 2024, nous récupérerons la moitié de ces 2,5 Md€ de trésorerie excédentaire chez les opérateurs, car rien ne justifie qu’ils aient une trésorerie aussi abondante", souligne le ministre Bruno Le Maire, citant notamment "le CNRS", lors d’une interview à France info le 25 juillet. "Vous avez été très chanceux, vous avez des taxes affectées, donc une sécurité sur la recette et en plus vous avez eu le soutien du plan de relance", dit-il à l'attention des opérateurs. Le rapport recommande d' "ajuster dans certains cas les financements directs et indirects de l’État aux opérateurs" dans la loi de finances, d'"améliorer le reporting" et de "renforcer les obligations dans le cadre de la GBCP. Pour mémoire, en novembre dernier, Sylvie Retailleau, ministre de l'ESR évoquait une part mobilisable des fonds de roulement des universités "supérieure à 1 milliard d’euros" (lire sur AEF info).