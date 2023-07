Déjà directrice du cabinet de Jean-Christophe Combe, Constance Bensussan est maintenue, selon les informations d'AEF info, à son poste de directrice de cabinet de la nouvelle ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, nommée lors du remaniement le 20 juillet 2023. De plus, Céline Montaner-Blancho, ex-directrice de campagne puis cheffe du cabinet parlementaire d'Aurore Bergé, devient cheffe de cabinet, et David Daoulas conseiller presse de la ministre Aurore Bergé.