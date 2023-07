La sortie progressive des énergies fossiles sera au cœur du G20 Environnement

Christophe Béchu se rendra en Inde du 27 au 29 juillet 2023 pour assister notamment à la rencontre des ministres de l’Environnement et du Climat du G20, le 28 juillet à Chennai. Parmi les sujets les plus sensibles de la négociation figurent l’inscription, dans un éventuel communiqué, de l’atteinte du pic des émissions gaz à effet de serre avant 2025 et la sortie progressive des énergies fossiles