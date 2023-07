La Fédération française des Geiq (Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification) et le réseau des écoles de la deuxième chance E2C France ont annoncé la signature d'un partenariat, dans un communiqué publié le 10 juillet 2023. Les deux réseaux ont l’habitude de travailler ensemble et souhaitent "officialiser leur entente" pour développer leurs actions.