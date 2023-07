CNESER. Publication d’un avis relatif à la proclamation des résultats des élections des représentants des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (lire sur AEF info). CNESERAC. Un arrêté du 18 juillet 2023 modifie l’arrêté du 28 juin 2023 fixant les modalités d’élection au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques...