"Un défaut d’anticipation et de visibilité sur la stratégie d’investissement" du ministère de l’Intérieur dans ses moyens aériens de lutte contre les feux. Le sénateur Jean Pierre Vogel (LR, Sarthe) dresse ce constat dans un rapport d’information sur la flotte d’aéronefs bombardiers d’eau, présenté à la commission des Finances le 5 juillet 2023. Il présente neuf recommandations, afin d'"optimiser" et de "diversifier" la flotte. Il souligne les risques du recours à la location de matériel et de la dépendance aux Canadair. Le projet de création d’une deuxième base de sécurité civile serait écarté.