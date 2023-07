LBP AM dresse le bilan de sa participation à la saison 2023 des assemblées générales qui s’est terminée au début du mois de juillet. Au total, depuis janvier, la structure a participé à 876 assemblées générales dans 33 pays et affiche un taux d’opposition aux résolutions proposées par les entreprises de 29,4 %, supérieure à la moyenne. LBP AM a également soutenu 77 % des résolutions ESG externes.